الحلبوسي يدعو الى حل البرلمان وانتخابات [ابكر]

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى انتخابات "أبكر" من الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران من العام المقبل، كما دعا الى جلسة برلمانية طارئة لحل البرلمان.

واعلن الكاظمي، السادس من حزيران العام المقبل موعدا لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة، متعهدا بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات، مخاطبا العراقيين، بانه "ارادتكم ستغير وجه العراق وستزيل عنه اثار سنوات الحروب والنزاعات".