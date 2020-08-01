الكشف عن مخطط خليجي لتهريب الارهابيين من سجن الحوت عبر تظاهرات ذي قار

كشف النائب عن محافظة ذي قار ، عبد الأمير تعيبان ، السبت، مخطط سعودي إماراتي لتدمير محافظة ذي قار من خلال التظاهرات الحالية، مبينا ان الحكومة تصرف مبالغ طائلة على الإرهابيين الموجودين في سجن الحوت بذي قار

وقال تعيبان في تصريح متلفز: هناك مخطط سعودي إماراتي لتدمير محافظة ذي قار من خلال التظاهرات الحالية”.

واضاف تعيبان ان ” الحكومة تصرف مبالغ طائلة على الإرهابيين الموجودين في سجن الحوت بذي قار وان هناك مخطط لإثارة فوضى في ذي قار الهدف منه تهريب الإرهابيين في سجن الحوت بالمحافظة”.

وتابع ان “ العراق بلد ميت سريريا من خلال الفشل الكبير في كافة الجوانب الصحية والاقتصادية والامنية وغيرها”.