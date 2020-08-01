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الفتح: سنعمل على استكمال قانون الانتخابات تمهيداً لإجرائها في موعدها


أكد تحالف الفتح، السبت، أنه سيعمل على استكمال قانون الانتخابات تمهيداً لإجرائها في موعدها المقرر.

وقال رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان في تصريح للوكالة الرسمية ، إن”تحالف الفتح مع إجراء الانتخابات المبكرة ،التي سبق وأن حُدّدت وبطلب من الكتل السياسية ،وفي مقدمتها تحالف الفتح، على أن تكون من أولويات البرنامح الحكومي للحكومة الحالية”.

وأضاف الغبان، أن تحالفه “سيعمل مع باقي الكتل السياسية لاستكمال تشريع قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية ،تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر”.

وتابع أن”تحالف الفتح دائماً ما يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة وتحديد موعد لها”، مبيناً أن ” الفتح اقترح موعداً في شهر نيسان المقبل ليكون الطقس أفضل وقبل شهر رمضان”.

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