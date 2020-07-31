الفتلاوي : ملفات ساخنة بحاجة لاستئناف عمل البرلمان وجائحة كورونا لاتعيق ذلك

بين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان جائحة كورونا لاتعيق استمرار عمل البرلمان او عقد جلسة جديدة، لافتا الى ان الكثير من الملفات الساخنة بحاجة الى مناقشة داخل مجلس النواب.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي ان “هناك الكثير من المطالبات لهيئة رئاسة البرلمان من اجل عقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة الكثير من المشاكل المالية والصحية وأزمة الكهرباء والتظاهرات”.

وأضاف ان “ملفات التعامل مع الإقليم وموارد الدولة في المنافذ الحدودية كلها ملفات ساخنة يبنغي على رئاسة البرلمان التوجه نحو عقد جلسة بعد العيد”.

وبين ان “الظروف مناسبة لعقد جلسة البرلمان وجائحة كورونا لن تقف عائقا امام عقدها، خاصة مع وجود القاعة الكبرى التي من الممكن ان تستأنف فيها الجلسات، كما تمارس دول العالم وبرلماناتها عملها الطبيعي في ظل فيروس كورونا”