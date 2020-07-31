النائب باسم خشان : الحكومة لم تضع شروطا للحوار مع واشنطن

اكد النائب المستقل باسم الخشان، الجمعة، ان الحكومة العراقية لم تضع اي شروط خلال الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية.

وقال الخشان في تصريح صحفي ان “واشنطن تحاول الاستفادة اقتصاديا من الحوار الاستراتيجي لتعزيز مصالحها داخل العراق”، لافتا الى ان “الحكومة العراقية لم تضع اي شرط امام واشنطن لاخراج القوات الامريكية من البلاد”.

واضاف ان “الحوار مع امريكا هو مجرد اخذ وقت اطول لتعزيز الوجود الامريكي وعدم مغادرة العراق”، مبينا ان “الحوار سيستغله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاقناع الكتل السياسية الرافضة للواجد الامريكي ببقاءه في السلطة”.

وأكدت الخبير القانوني علي التميمي، في وقت سابق، أن القانون العراقي لن يسمح للحكومة بإخفاء بنود الحور الاستراتجي مع الولايات المتحدة الأمريكية عن مجلس النواب العراقي.