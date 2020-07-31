هيأة المنافذ تعلن عن تحرك لفرض السيطرة على منافذ كردستان

كشفت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن تحرك حكومي لفرض السيطرة على منافذ اقليم كردستان.

وقال مدير عام الهيأة عمر الوائلي في تصريح صحفي ان “الحكومة لديها توجه بفرض هيبة الدولة على منافذ اقليم كردستان التي لم تخضع لسيطرة الدولة”، لافتا الى ان “الاقليم يمتلك خمسة منافذ حدودية غير معترف بها رسميا من قبل الحكومة الاتحادية”.

واضاف ان “حكومتي بغداد واربيل لديها تفاهمت حول المنافذ الحدودية في الاقليم”، مبينا ان “الحكومة ستتحرك على منافذ الاقليم قريبا بعد اكمال السيطرة على المنافذ التي تقع ضمن المسؤولية الاتحادية”.

وبين النائب المستقل باسم خشان، في وقت سابق، ان إجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنافذ الحدودية استعراضية ولن تحقق نتائج إيجابية، لافتا الى ان تحقيق النجاح في المنافذ مرهون بتغيير الطواقم العاملة في تلك المنافذ وانهاء حالات التهريب وسطوة الأحزاب.