سماحة السيد الخامنئي: قتل أمريكا للشهيد سليماني أسهم بتعميق الوحدة بين الإيرانيين والعراقيين

اعتبر قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي، الجمعة، أن قتل أمريكا للشهيد القائد قاسم سليماني أسهم بتعميق الوحدة بين الإيرانيين والعراقيين.

وقال سماحته في كلمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن "حلم أمريكا بتحقيق أهدافها عن طريق العقوبات وممارسة أقصى الضغوط على إيران لن يتحقق أبدا".

وأوضح أن "عقوبات أمريكا زادت إيران قوة وجعلتها مكتفية بذاتها"، مبيناً أنه "ينبغي ألا يعتمد اقتصاد إيران على صادرات النفط، وإيران ستقاوم التنمر والضغوط الأمريكية".

وأكد سماحته، أن "إيران لن توقف برامجها الباليستية والنووية كما تطالب أمريكا"، مشيراً إلى أن "إيران لن تتفاوض مع أمريكا التي تسعى لتحجيم نفوذنا الإقليمي ووضع حد لتقدمنا".

وبين، أن "قتل أمريكا للجنرال الشهيد قاسم سليماني أسهم في تعميق الوحدة بين الإيرانيين والعراقيين".