العراق يسجل 3346 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1888 مصاباً

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 3346 إصابة جديدة بكورونا في العراق، مؤكدة شفاء 1888 مصاباً.

وقلت الوزارة في بيان إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (1888) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة 210

بغداد/ الكرخ 293

مدينة الطب 113

النجف 142

السليمانية 20

أربيل 53

دهوك 5

كربلاء 135

كركوك 118

ديالى 76

واسط 78

البصرة 210

ميسان 62

بابل 102

الديوانية 79

ذي قار 65

الأنبار 22

نينوى 26

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اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 3346 إصابة جديدة بكورونا في العراق، مؤكدة شفاء 1888 مصاباً.

وقلت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (1888) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة 210

بغداد/ الكرخ 293

مدينة الطب 113

النجف 142

السليمانية 20

أربيل 53

دهوك 5

كربلاء 135

كركوك 118

ديالى 76

واسط 78

البصرة 210

ميسان 62

بابل 102

الديوانية 79

ذي قار 65

الأنبار 22

نينوى 26

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وأضاف البيان أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم: 3346 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 203

بغداد الكرخ 803

مدينة الطب 75

النجف 128

السليمانية 90

أربيل 230

دهوك 48

كربلاء 275

كركوك 117

ديالى 116

واسط 119

البصرة 350

ميسان 94

بابل 208

الديوانية 123

ذي قار 76

الأنبار 36

المثنى 135

نينوى 96

صلاح الدين 24

ولفت بيان الصحة الى أن "الوفيات 70 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 8

بغداد الكرخ 7

مدينة الطب 1

السليمانية 6

أربيل 5

كربلاء 3

كركوك 4

ديالى 2

واسط 3

البصرة 8

ميسان 1

بابل 10

الديوانية 7

ذي قار 1

المثنى 1

نينوى 2

صلاح الدين 1

وتابع البيان أن "مجموع الشفاء: 87434 (نسبة الشفاء 70.2 %) ومجموع الاصابات: 124609، الراقدين الكلي: 32434، الراقدين في العناية المركزة: 454، مجموع الوفيات: 4741".