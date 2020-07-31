الخدمات النيابية تدعو لاحالة المقصرين بملف الكهرباء الى القضاء

دعت لجنة الخدمات النيابية، الخميس، الحكومة والجهات المعنية الى محاسبة وإحالة المسؤولين المقصرين بملف الكهرباء للقضاء.

وقال عضو اللجنة عباس يابر في تصريح صحفي ان “ملف الكهرباء لايمكن التغاضي عنه باي حال من الأحوال”، لافتا الى ان “ملف الكهرباء اصبح يشغل الرأي العام ويثير السخرية نتيجة تجاهل الحكومات السابقة والحالية تذبذب انقطاع تجهيز الكهرباء “.

واضاف ان “اغلب المحافظات تعاني من نقص شديد بتجهيز الطاقة الكهربائية وتراجع ملحوظ بساعات التجهيز”، داعيا “الحكومة والجهات المعنية الى محاسبة وحالة المسؤولين المقصرين بملف الكهرباء للقضاء”.

واكدت لجنة الطاقة النيابية، امس الاربعاء، ان العمر الافتراضي للشبكة الوطنية الناقلة للتيار الكهربائي انتهى منذ عدة سنوات، فيما اعتبرت استيراد الكهرباء من الاقليم بالامر المؤسف.