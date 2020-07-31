متظاهرون يقطعون شارع بغداد عند مدخل كربلاء بسبب الكهرباء

اغلق اهالي منطقة حي الحوراء في كربلاء طريق كربلاء – بغداد بعد انقطاع للكهرباء لمدة ٣ أيام متتالية.

وقال عدد من الأهالي ان “اننا قطعنا شارع بغداد عند مدخل كربلاء للفت انتباه المسؤولين لمنطقتنا التي انقطعت عنها الكهرباء منذ ٣ أيام متتالية”.

واضافوا ان “جميع الدوائر والجهات العليا في المحافظة على علم بانقطاع الكهرباء منذ ثلاثة أيام دون وجود لحلول تلوح بالافق، مما سيضطرنا الى التصعيد في الاحتجاج للحصول على حقوقنا”.