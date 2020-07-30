المنافذ الحدودية تقر بعدم سيطرتها على منافذ الاقليم

اقرت هيئة النافذ الحدودية، الخميس، بعدم سيطرتها على منافذ الاقليم رغم صدور قرارات اتحادية، مبينة ان الحوارات السابقة لم تصل الى حل مع كردستان.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي في حديث صحفي ان “القرار رقم 13 الخاص بالمنافذ ينص على ارتباط منافذ الاقليم بالمنافذ الحدودية الاتحادية وتحت سيطرة وادارة هيئة المنافذ الاتحادية”.

واضاف ان “القرار غير مطبق ولاتوجد سيطرة على المنافذ ولا على الواردات ولا على موظفي منافذ الاقليم”، مشيرا الى ان “حوارات وجلسات عديدة جرت مع كردستان حول الامر لكن لم يتم التوصل الى حل”.

واوضح ان “الحكومة لديها خطة خلال الايام المقبلة وتتواصل مع حكومة كردستان حول عمل منافذها وارتباطها ببغداد وتحديد روزنامة عمل موحدة بالمسموحات والممنوعات من الدخول”