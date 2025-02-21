العامري: ما يجري في سوريا مشروع أمريكي صهيوني والأتراك الطرف الأضعف فيه

اعتبر الأمين العام لمنظمة بدر العراقية هادي العامري، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، أن ما يجري في سوريا مشروع أمريكي صهيوني و أن الأتراك الطرف الأضعف فيه.

وقال العامري في تصريحات تلفزيونية إن "ما يجري في سوريا مشروع أمريكي صهيوني ولعل الاتراك هم الطرف الأضعف فيه". وأضاف العامري أن "هناك عشرة الاف إرهابي فقط عند قسد واكثر منهم في مخيم الهول، وهؤلاء يمثلون تهديداً حقيقياً على العراق". وأوضح رئيس منظمة بدر أنه لابد ان يكون للحشد الشعبي كتلة برلمانية قوية.