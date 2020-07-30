محافظ النجف يوجه رسالة الى الراغبين بزيارة المحافظة خلال عيدي الاضحى والغدير

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس، رسالة الى الراغبين بزيارة المحافظة خلال عيدي الاضحى والغدير.

وقال الياسري في مقطع فيديو "سمعنا في مواقع التواصل الاجتماعي ان عوائل في بعض المحافظات يسعون للقدوم الى محافظة النجفي في عيدي الاضحى والغدير، وهددوا بالتظاهر امام السيطرات الخارجية للمحافظة".

واضاف "اننا لم نمنع اي شخص من الدخول للمحافظة ونتشرف بذلك، لكن اليوم لدينا مصاب كبير جدا وهو كورونا الذي ضرب العراق بالكامل والعالم اجمع، فمن غير المعقول نتحدى الفايروس ونقيم تجمعات كبيرة للدخول الى المحافظة وبالتالي نعرض حياة الجميع للخطر"،

داعيا الى "تاجيل الزيارة الى النجف لان الوضع لا يسمح بذلك وعلى المحافظات توجيه ابنائها بعدم المجيء للحفاظ على سلامة الجميع".