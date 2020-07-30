توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"

أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، الخميس، توضيحاً بشأن تأخر إقلاع طائرة عراقية من مطار بغداد ساعتين "بسبب عائلة مسؤول".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد أوردت مقطعاً صورته راكبة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية وهي رابضة في مطار بغداد الدولي قبل أن تقلع إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب تعليق الراكبة فإن الطائرة تأخر إقلاعها ساعتين في ظل أجواء صيفية حارة، بينما كانت تصور من شباك الطائرة سيارات دخلت إلى أرض المطار وترجل منها عدد من الأشخاص قائلة إنهم من أسرة رجل مسؤول دون الإشارة إلى هويته.

وعبرت الراكبة عن امتعاضها الشديد من استهانة مسؤولي الدولة بالمواطنين.

وقالت سلطة الطيران المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تعرب عن أسفها لتأخر المسافرين على رحلة الخطوط الجوية العراقية بالرقم IA131 المتجهة من بغداد إلى بيروت".

ونأت السلطة بنفسها عن التأخير قائلة، "إن سلطة الطيران المدني ومطار بغداد الدولي ليسا السبب في التأخير إلا إنه من باب الحرص على سلامة المسافرين واحترام مواعيد الطيران وجهت إنذارا الى الشركة المسؤولة عن إدارة صالة رجال الاعمال والشخصيات".

وقالت إنها "ستفتح تحقيقا لمعرفة أسباب تاخير الطائرة عن موعد انطلاقها".

وأضافت أنها "تعمل على تطبيق التعليمات والإجراءات التي تحددها المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO ولن تستثني في ذلك أي جهة أو شخصية لأن عدم الالتزام بهذه التعليمات يعرض مطارات البلاد إلى العقوبات ويؤثر على سمعة الطيران المدني العراقي في المحافل كافة".