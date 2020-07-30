الأنواء الجوية تعلن ’’انتهاء’’ موجة الحر: تنخفض الحرارة بداية من يوم غد

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، أن نهاية الاسبوع الجاري سيشهد انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة.
وقال مدير اعلام الانواء الجوية، عامر الجابري لوكالة الانباء العراقية (واع): إن"البلاد ستشهد انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة بداية يوم غد الجمعة".
وأضاف أن "موجة الحر انتهت، وستعود اجواء العراق إلى درجات الحرارة الطبيعية".
وشهد العراق في الايام القليلة الماضية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ، بسبب زيادة تأثير المنخفض الموسمي الحراري .
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