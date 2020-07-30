اعلنت قيادة عمليات غرب نينوى، اليوم الخميس، القبض على عائلة إرهابية تسللت الى العراق عبر الحدود مع سوريا.

وقالت القيادة، في بيان انه “بعملية رصد ومتابعة ومعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من لواء المشاة ٧١ الفرقة ١٥ (قيادة عمليات غرب نينوى) ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة من إلقاء القبض على عائلة إرهابية تسللت عبر الحدود مع سوريا”.

واضافت، ان “العائلة تسللت دون دخول رب الأسرة الذي يتواجد حالياً في مخيم الهول بسوريا وهو أحد الارهابيين مع أشقائه الاربعة المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.