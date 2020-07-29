نائب يتهم وزارتين بـ “الفشل المركب” والاطاحة بالقطاع الزراعي

اتهم النائب باسم خشان، الاربعاء، وزارتي الموارد المائية والزراعة بافشال وتدمير القطاع الزراعي العراقي طيلة السنوات الماضية.

وقال خشان في حديث صحفي ان “تدمير القطاع الزراعي في العراق هو نتيجة الفشل المركب الحاصل في وزارتي الزراعة والموارد المائية باعتبارهما جناحا الانتاج الزراعي في البلاد”.

وأضاف، ان “كلا الوزارتين فشلتا في دفع الانتاج الزراعي للامام وتحويله الى مصدر دخل كبير لخزينة الدولة خاصة وان البلاد تمتلك مساحات شاسعة من الاراضي الخصبة بالاضافة الى المياه”.

وأكد أن “القطاع الزراعي هو الاكثر قدرة على استيعاب نسب البطالة في البلاد وتوفير مصادر رزق لعوائلهم لكن خطط الوزارتين لم تكن بمستوى الطموح معتبرا انتكاسات القطاع الزراعي المتكررة خسارة لاتعوض”.

ويعاني القطاع الزراعي في العراق من تحديات كبيرة جدا ادت الى انهيار انتاجه في السنوات الأخيرة.