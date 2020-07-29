أمانة بغداد: علوش مستمرة بعملها حتى منتصف الشهر المقبل

أكدت أمانة بغداد استمرار الأمينة ذكرى علوش بعملها حتى الخامس عشر من الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم الأمانة، حكيم عبد الزهرة بحسب الوكالة الرسمية، إنه "سبق وأن تم إعطاء أمينة بغداد، ذكرى علوش، مهلة لغاية يوم ٢٠٢٠/٧/١٥ لانتهاء مدة عملها وتقديم براءة ذمة، لكن الحكومة طلبت تأجيل ذلك لمدة شهر تنتهي في الخامس عشر من الشهر المقبل".

وأضاف أن "علوش مستمرة بعملها وفق المدة المحدد لها ثم بعد ذلك يتم اختيار بديل من بين عدد من الأسماء المرشحة".