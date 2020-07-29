الاستخبارات تعتقل سكرتير تحرير أحد الجرائد العراقية بتهمة الشروع بالقتل في بغداد

أفادت المديرية العامة للاستخبارات في وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الأربعاء، بإلقاء القبض على سكرتير تحرير أحد الجرائد العراقية بالشروع بالقتل في بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان. انم فارزها "ألقت القبض على أحد المتهمين بعد متابعته ونصب كمين له في شارع المتنبي في بغداد، مطلوب وفق أحكام المادة (٢٢٨و٢٢٩) من قانون العقوبات (الشروع بالقتل)".

وبينت، أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه تبين أنه يعمل سكرتير تحرير إحدى الجرائد العراقية، حيث تم تدوين أقوالهم وإحالته الى جهة الطلب