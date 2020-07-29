رئاسة البرلمان تدعو للتحقيق بشأن تكرار حوادث استهداف القادة العسكريين

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الأربعاء، الى التحقيق بشأن تكرار حوادث استهداف القادة العسكريين.

وقال مكتب الكعبي، في بيان صحفي إن “حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يعزي الشعب العراقي والقوات الأمنية المسلحة بإستشهاد بطل اخر من ابطال العراق الأصلاء العميد الركن احمد عبد الواحد محمد اللامي ، امر اللواء ٢٩ فرقة المشاة السابعة ، وضابط اخر برتبة ملازم اول واللذان ارتقيا الى جوار ربهما خلال تعقبهما مجموعة ارهابية ضمن قاطع هيت في محافظة الانبار “.

ودعا الكعبي، القيادة العامة للقوات المسلحة الى “الإسراع في التحقيق بشأن تكرار حوادث استهداف القادة العسكريين، وتكثيف الجهد الاستخباري في المناطق التي تكررت فيها حالات الاغتيال “.