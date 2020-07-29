نائب عن ديالى يرهن حل أزمة الكهرباء في المحافظة بإعادتها إلى "توزيع الوسط"

أرجع عضو لجنة الطاقة النيابية همام التميمي، الأربعاء، مشكلة تردي الطاقة الكهربائية وازدياد ساعات الانقطاع في عموم مناطق ديالى إلى قرار اتخذه وزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي.

وقال التميمي وهو نائب عن محافظة ديالى، في حديث صحفي، إن "مديرية كهرباء ديالى كانت مرتبطة بشركة توزيع كهرباء الوسط التي تضم ثلاث محافظات هي الأنبار وديالى وواسط".

وأضاف، أن "الفهداوي قام بتحويل مديريتنا إلى شبكة توزيع العاصمة بغداد وهو ما أسهم بتفاقم الانقطاعات مع تردي الطاقة"، داعياً إلى "إعادة ديالى لشركة توزيع الوسط اسوة ب‍الأنبار".