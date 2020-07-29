حملة توعوية بمخاطر كورونا تشمل أكثر من 6 ملايين شخص في بغداد

اعلنت منظمة الصحة العالمية، الاربعاء، عن حملة توعوية بمخاطر فيروس كورونا شملت اكثر من 6 ملايين شخص في بغداد.

وذكرت المنظمة في بيان، ان" حملة التوعية الصحية والتي استمرت لمدة شهرمنذ 29 حزيران/ يونيو 2020 استهدفت أكثر من 6 ملايين شخص في 10 مناطق من بغداد الاكثر أكتظاظا بالسكان وتضررا جراء تفشي عدوى مرض كوفيد-19 وهي مدينة الصدر والشعب والزعفراينة والبلديات وبغداد الجديدة من جانب الرصافة، والحرية والشعلة وحي العامل والدورة والعامرية من جانب الكرخ، تم استهداف هذه المناطق برسائل التوعية الصحية للحد من انتشار العدوى بعد زيادة عدد الاصابات المبلغ عنها في البلاد".

واضافت" حيث شارك مائتان وخمسون متطوعا في إيصال الرسائل الصحية والتوعوية باستخدام شاشات عرض متجولة والعيادات الطبية المتنقلة لعرض مقاطع الفيديو التعليمية وبث الرسائل الصوتية عبر مكبرات الصوت. في نفس الوقت، تم توزيع الكمامات، ومعقمات اليد، والنشرات التوعوية على أفراد المجتمع".

واوضحت ان" محتوى الرسائل الصحية تضمن الحث على ارتداء الكمامات، والمحافظة على التباعد البدني عن الاخرين، وغسل اليدين بشكل متكرر، كما قوبلت الحملة بدعم من هيئة الاعلام والاتصالات ووسائل الإعلام ورجال الدين والرياضيين والفنانين وغيرهم من المؤثرين".

واشارت الى انه" منذ بدء حملة التوعية الصحية خلال الشهر الماضي في بغداد، لاحظنا انخفاضا ملحوظا في العدد اليومي للحالات المسجلة من المناطق الأكثر تضررا".

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ادهم اسماعيل "إن تعاون المجتمع ودعم الشركاء عنصران مهمان في مكافحة هذا المرض الفيروسي القاتل. لذلك، لما كان هذا الإنجاز الهائل ممكناً لولا الدعم المالي السخي الذي قدمه المانحون من حكومة دولة الكويت والمفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (ECHO)."

وتابعت المنظمة ان" الحملة ستمتد الى السليمانية والبصرة وميسان وذي قار وواسط اعتبارا من 9 أب/ أغسطس 2020 كجزء من حملة التوعية الوطنية الواسعة التي تستهدف المناطق عالية الخطورة والمناطق التي أبلغت عن عدد كبير من حالات الاصابة بمرض كوفيد-19"،

منوهة الى انه" حتى الآن، تم تسجيل 115332 حالة أصابة بمرض كوفيد-19 في العراق، وتعافى 81062 مصاب منذ ذلك الحين، وتوفي 4535 شخص بينما بلغ عدد الراقدين في مراكز العلاج 29735".