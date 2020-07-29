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العراق يسجل نحو 3000 اصابة بكورونا لاول مرة منذ دخول الجائحة


إقترب العراق لاول مرة منذ دخول جائحة كورونا للبلاد، من عتبة الـ3 الاف اصابة، بعد ان سجل هذا اليوم 2968 حالة في عموم البلاد.

وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان إنه "تم فحص ( 18556) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 965317 )".

واضافت: "سجلت الوزارة هذا اليوم ( 2399) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 223

بغداد / الكرخ 255

مدينة الطب 102

النجف الأشرف 105

السليمانية 158

أربيل 62

دهوك 5

كربلاء 212

كركوك 131

ديالى 58

واسط 203

البصرة 155

ميسان 69

بابل 216

الديوانية 87

ذي قار 60

الأنبار 27

المثنى 235

نينوى 36

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2968 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 326

بغداد الكرخ 502

مدينة الطب 85

النجف 76

السليمانية 139

أربيل 139

دهوك 24

كربلاء 231

كركوك 99

ديالى 138

واسط 170

البصرة 334

ميسان 92

بابل 159

الديوانية 118

ذي قار 51

الأنبار 35

المثنى 96

نينوى 78

صلاح الدين 76

- الوفيات 68 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 9

بغداد الكرخ 9

النجف 1

السليمانية 2

أربيل 6

كربلاء 6

كركوك 6

ديالى 2

واسط 3

البصرة 7

ميسان 1

بابل 4

الديوانية 4

ذي قار 4

الأنبار 1

نينوى 3

مجموع الشفاء : 83461 ( نسبة الشفاء 70.6 %)

مجموع الأصابات : 118300

الراقدين الكلي: 30236

الراقدين في العناية المركزة: 433

مجموع الوفيات: 4603.

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