العراق يسجل نحو 3000 اصابة بكورونا لاول مرة منذ دخول الجائحة

إقترب العراق لاول مرة منذ دخول جائحة كورونا للبلاد، من عتبة الـ3 الاف اصابة، بعد ان سجل هذا اليوم 2968 حالة في عموم البلاد.
وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان إنه "تم فحص ( 18556) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 965317 )".
واضافت: "سجلت الوزارة هذا اليوم ( 2399) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 223
بغداد / الكرخ 255
مدينة الطب 102
النجف الأشرف 105
السليمانية 158
أربيل 62
دهوك 5
كربلاء 212
كركوك 131
ديالى 58
واسط 203
البصرة 155
ميسان 69
بابل 216
الديوانية 87
ذي قار 60
الأنبار 27
المثنى 235
نينوى 36
- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2968 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 326
بغداد الكرخ 502
مدينة الطب 85
النجف 76
السليمانية 139
أربيل 139
دهوك 24
كربلاء 231
كركوك 99
ديالى 138
واسط 170
البصرة 334
ميسان 92
بابل 159
الديوانية 118
ذي قار 51
الأنبار 35
المثنى 96
نينوى 78
صلاح الدين 76
- الوفيات 68 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 9
بغداد الكرخ 9
النجف 1
السليمانية 2
أربيل 6
كربلاء 6
كركوك 6
ديالى 2
واسط 3
البصرة 7
ميسان 1
بابل 4
الديوانية 4
ذي قار 4
الأنبار 1
نينوى 3
مجموع الشفاء : 83461 ( نسبة الشفاء 70.6 %)
مجموع الأصابات : 118300
الراقدين الكلي: 30236
الراقدين في العناية المركزة: 433
مجموع الوفيات: 4603.
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