الصحة تتوقع موجة جديدة من كورونا وتؤكد عدم تأثر أعداد الإصابات بارتفاع درجات الحرارة

أكدت وزارة الصحة، الأربعاء، أن ارتفاع درجات الحرارة لم يحدث أي تغيير في أعداد الإصابات بكورونا، مبينةً أن العراق ما يزال في الموجة الأولى من الفايروس ومن المتوقع تعرضه لموجة جديدة "في ظل عدم توفر العلاج وعدم التزام المواطنين".

وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي، إن "العراق ما يزال في الموجة الأولى ولم تنته حتى الآن"، موضحاً أن "الإصابات ما زالت مرتفعة ومن المتوقع تعرض البلاد لموجة جديدة من الفيروس في ظل عدم توفر العلاج، فضلا عن عدم التزام المواطنين".

وأضاف الجميلي في تصريح ل‍وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن "ارتفاع درجات الحرارة لم يحدث أي تغيير في أعداد الإصابات بفايروس كورونا على عكس ما كان متوقعا في بداية انتشاره".