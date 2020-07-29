قيادي بالحشد: امريكا اختارت اعضاء مفاوضين عراقيين مجنسين اميركيا للحوار

كشف القيادي في الحشد الشعبي عادل الكرعاوي، الاربعاء، عن اصرار الجانب الاميركي على اختيار اطراف الوفد المفاوض العراقي للحوار الاستراتيجي من اصحاب الجنسيات الاميركية وممن لديهم ميول لواشنطن لضمان تمرير مخططاتهم.

وقال الكرعاوي القيادي في اللواء 19 حركة أنصار الله الاوفياء في حديث صحفي ان “الجانب الاميركي اصر على اختيار اعضاء الوفد المفاوض العراقي وتسميتهم ممن لديهم ميول اميركية واصحاب الجنسيات الاميركية للحوار معهم”.

واضاف ان “الغرض منه يكون الطرف العراقي ضعيف امامهم وينفذ إملاءاتهم خلال الحوار الاستراتيجي اعلان نجاحها بالشكل والطريقة الاميركية”.

واوضح ان “تلك المفاوضات سيكون مصيرها الفشل كون المفاوض العراقي ليس من صلب الشعب اضافة الى رفض فصائل المقاومة لكل الإملاءات الاميركية”