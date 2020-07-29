الأمن النيابية تعلن تشكيل لجنة حكومية لدراسة الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الأربعاء، عن تشكيل لجنة حكومية لدراسة الاتفاق السابق مع الولايات المتحدة بشكل جديد، مبينا أن اللجنة تتكون من خبراء ومختصين.

وقال الزيادي في حديث صحفي ، إن “السلطة التنفيذية شكلت لجنة من الخبراء والمختصين لدراسة الاتفاقية الأمريكية العراقية وبيان نقاط القوة والضعف فيها”،

مشيرا الى أن “القوى السياسية ابلغت رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي رسميا بضرورة الحفاظ على سيادة العراق وعدم السماح للقوات الامريكية البقاء فترة أطول”.

وأضاف أن “مجلس النواب يراقب عن كثب كواليس الحوار الامريكي العراقي”، مؤكدا أن القوى السياسية لا ترغب بأي اتفاقية أمنية مع اي دولة لا تحترم سيادة العراق”.