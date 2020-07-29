مصدر يوضح بشأن الانفجار داخل حافلة وسط بغداد ويكشف الحصيلة النهائية

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بأن الانفجار داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب وسط بغداد ناتج عن عبوة ناسفة.
وقال المصدر إن "الانفجار الذي وقع داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد ناتج عن عبوة ناسفة داخل الباص"، مبيناً أن "الحصيلة النهائية بلغت خمسة مصابين".
وكان مصدر في الشرطة أفاد لـ السومرية نيوز، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بإصابة ثلاثة أشخاص بانفجار "جسم غريب" داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب وسط بغداد.
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