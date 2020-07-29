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قوات الأمن الكويتية تعتقل عراقياً ضالعاً بعمليات غسيل أموال


كشفت صحيفة كويتية، عن اعتقال عراقي ضالع في عمليات غسيل أموال داخل الأراضي الكويتية، مشيرة إلى أنه يسكن في منزل فاره ولديه شبكة علاقات واسعة.

وذكرت صحيفة "القبس" نقلاً عن مصادر، أن "الأجهزة الأمنية واصلت عملية ضبط المتهمين والمتورطين في قضايا غسل الأموال، وتمكنت، مساء أول من أمس، من ضبط مقيم عراقي، يقطن في أحد المنازل الفارهة بمنطقة جنوب السرة، إضافة إلى خمسة مواطنين يديرون مزادات إلكترونية لبيع الساعات الثمينة".

وأضافت أن "جهاز أمن الدولة استمر في مراقبة ورصد المتهم العراقي لأكثر من أسبوعين بعد ورود معلومات خطيرة عن نشاطه الإجرامي في غسل الأموال، وتبين أن لديه شبكة علاقات واسعة ومتشعبة مع مختلف أطياف المجتمع، ويشارك بالمناسبات الاجتماعية، ويقيم في ديوانيته بمنطقة جنوب السرة مناسبات سنوية على مستوى عال، ويدعو بعض الشخصيات البارزة".

وتابعت الصحيفة أن "التحقيقات لا تزال جارية مع المتهم الذي تبين أن لديه جوازاً (مادة 17) رغم أنه عراقي، مشيرة إلى أن المتهم لديه حسابات مالية متضخمة، وتعاملات مالية مريبة وبأرقام فلكية".

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