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السفير الالماني في العراق : امريكا لم تكن سعيدة بحصول شركة سيمنز الالمانية على عقود في مجال الكهرباء


ظاهر العقيلي

قال السفير الالماني في العراق الدكتور  اوله دييل ان امريكا لم تكن سعيدة بحصول شركة سيمنز الالمانية على عقود في مجال الكهرباء في عهد حكومة السيد عادل عبد المهدي حيث ذهب الاخير الى المانيا لتوقيع عقود كبيرة بحضور المستشارة الالمانية ميركل 

وقال دييل  في حوار متلفز ، إن “شركة سيمنز الألمانية وقعت مع الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي خارطة طريق ومذكرة تفاهم لمشاريع ضخمة في العراق”،

مبينا أن ““تلك المشاريع تتضمن بناء محطات طاقة ضخمة والاستفادة من الغاز المصاحب الذي كان يحرق، فضلا عن بناء نظام طاقة كامل”.

وأضاف دييل، أن “شركة سيمنز انتهت من المرحلة الأولى والان بصدد الشروع بالمرحلة الثانية والتي هي أكثر تفصيلا من المرحلة الأولى”، مؤكدا “قدرة شركة سيمنز على انهاء أزمة الكهرباء في العراق”.مشيرا الى انه فاتح وزارتي المالية والكهرباء حول ذلك سيما وانها تحتاج الى اموال ضخمة 

وبشأن عرقلة أميركا لعمل شركة سيمنز عبر شركة جنرال الكتريك، أكد السفير الألماني أن “الحكومة الأميركية لم تكن سعيدة بحصول شركة سيمنز على هذه المشاريع الضخمة في العراق”

مشيرا الى ان هناك ضغوطات على الحكومة الحالية لعدم الاستمرار مع سيمنز ولكنه متاكد ان سيمنز بخبرتها واداءها سوف تتغلب وتستمر في هذا العقد الذي تم التوقيع عليه في عهد حكومة عادل عبد المهدي

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السفير الالماني في العراق : امريكا لم تكن سعيدة بحصول شركة سيمنز الالمانية على عقود في مجال الكهرباء
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