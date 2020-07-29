العمليات المشتركة تنعى الشهيد آمر اللواء ٢٩ فرقة المشاة السابعة

نعت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، آمر اللواء ٢٩ فرقة المشاة السابعة الذي استشهد اثناء تعقبه مجموعة ارهابية بقضاء هيت.

وقالت القيادة في بيان "على خطى الشهداء الأبرار، هاهي قواتنا الباسلة تزف شهيداً أخر الا وهو المقاتل البطل العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد اللامي أمر اللواء ٢٩ فرقة المشاة السابعة الذي استشهد اثناء تعقبه مجموعة ارهابية كما استشهد ضابط برتبة ملازم أول خلال العمل الارهابي الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء على سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبه بقضاء هيت، كما أسفر هذا التعرض عن إصابة مقاتلين إثنين".

واضافت "سيبقى شهداء العراق خالدون ومن دمائهم يستلهم الآخرين الشجاعة في الدفاع عن الوطن".