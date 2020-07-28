نائب عن القانون : سكوت بعض النشطاء والمدونين تجاه عمليات العنف ضد المتظاهرين في الوقت الحاضر لانهم اصبحوا ضمن مكتب الكاظمي

كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، عن سكوت بعض النشاط والمدونين "الفاعلين" في مواقع التواصل الاجتماعي تجاه عمليات العنف ضد المتظاهرين في الوقت الحاضر.

وقال القيادي في الائتلاف كاطع الركابي في حديث صحفي، انه "في الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، عندما كان يسقط شهيد او مصاب خلال التظاهرات، تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات والهجوم على الحكومة، بسبب اعمال العنف ضد المتظاهرين".

وبين الركابي، ان "هذا الأمر لا نجد حالياً في ظل حكومة مصطفى الكاظمي، فرغم وجود عمليات عنف بحق المتظاهرين، ادت الى سقوط شهداء وجرحى، لكن لم نرى هؤلاء النشطاء والمدونين، بسبب ان اغلبهم وابرزهم، اصبحوا ضمن المكتب الاعلامي الخاص، برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولهذا لا نسمع اصواتهم في الوقت الحالي".

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة 24 متظاهراً في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

كما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، نتائج أولية للتحقيقات في أعمال العنف في ساحة التحرير، واتهمت "مجموعات إجرامية خطرة بالاندساس بين المتظاهرين"، وتقول إنها مسؤولة عن التصعيد بين المتظاهرين وقوات الأمن

وقال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، من جهته، إن "القوات الأمنية ملزمة بحماية التظاهر من أي استهداف أو محاولة لخلط الأوراق".