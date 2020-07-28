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6 الأف إصابة بكورونا على ارض الواقع يومياً.. مدير مستشفى ببغداد: لا نعلم إلى متى نبقى صامدين !


قال مدير مستشفى الزهراء في العاصمة بغداد، عباس الحسيني، اليوم الثلاثاء، إن الجميع يتحدثون عن دعم وزارة الصحة، لكن الوزارة تتلقى دعما بسيطا من قبل بعض الوزارات فقط، فيما اشار إلى ضرورة مساهمة جميع الوزارات برفع مستوى الوعي لدى المواطنين بشأن كورونا.

وقال عباس الحسيني، في حديث صحفي إن "الحظر الشامل هو جزء من الاجراءات للحد من انتشار الفايروس، ولكن الاجراء الاساسي هو رفع درجة الوعي للمواطن".

وأكد الحسيني، على ضرورة "معرفة المواطنين بأن العدو الخفي كورونا سبب لنا مشاكل كبيرة، ووصلنا الى مرحلة 3 الالف حالة من المعلن فقط، ومثله لمن يراجع العيادات الخاصة وهو غير مسجل في وزارة الصحة".

وأضاف، أن "الوزارات البقية الامنية والخدمية يجب ان تأخذ على عاتقها توعية الناس، ويجب ان تكون الحملة من كل الوزرات"، مبينا ان "الجميع يتحدث عن دعم وزارة الصحة، ولكن لم نصل مرحلة الدعم وماازالت بسيطة من بقية الوزارات".

وتابع مدير مستشفى الزهراء في العاصمة بغداد، أن "الوزارة لديها خطط بديلة، ولكن في الحديث عن الموارد البشرية لا نعلم إلى متى نبقى صامدين ونتحمل العبء والجهد، وان وصلنا مرحلة الـ 5 الالف اصابة، يجب أن نضع في الحسبان أن 80% من الحالات هي اصابة خفيفة و5% يحتاجون العناية".

ومنذ الرابع والعشرين من شهر حزيران الماضي يسجل العراق معدل اصابات يومي لا يقل عن 2000 حالة ، وسجلت اعلى حصيلة بتاريخ 25 تموز الجاري وبلغت 2862.

وكانت أعلى حصيلة وفيات حدثت في 26 حزيران الماضي وبلغت 122 حالة ، فيما سجلت وزارة الصحة اعلى حصيلة شفاء في 14 تموز الجاري وبلغت 3784 متعافٍ.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء تسجيل 77 حالة وفاة و 2747 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافي 3918 مريضاً وهو رقم قياسي خلال 24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، أكد ممثل الصحة العالمية في العراق، ادهم اسماعيل، الى ان سبب تفشي كورونا هو شائعات انتشرت وتعامل معها الناس، مشيرا بالقول انه اذا حدث التزام في عيد الاضحى سيتم السيطرة بشكل كامل على الوباء.

واضاف اسماعيل في مؤتمر صحفي عقده في بغداد ان "سبب تفشي كورونا هو شائعات انتشرت واشارت لأن كورونا كذبة ما ادى الى حدوث اختلاط وتجمعات في فترتي رمضان والعيد السابق".

واشار الى ان "30-40% من فيروس كورونا على مستوى العراق انتشر في المناطق الشعبية ببغداد".

وتابع "نفذنا حملة في 10 من مناطق بغداد الشعبية استهدفت 5 ملايين مواطن ووجدنا عدم وجود التزام بارتداء الكمامة واجراءات الوقاية والزحام في الاسواق وحينما بدأت الحملة كان هناك صعود مستمر بعدد الاصابات اليومي".

واردف ان "هناك سيطرة منعت انتشار الوباء لمعدلات اعلى نتيجة تزايد وعي المواطنين ، بعد ان لمسوا خطر كورونا والعمل بوسائل الوقاية من الممكن ان ينهي الخطر".

ومضى "اذا حدث التزام في عيد الاضحى سيتم السيطرة بشكل كامل على الوباء ، لا نريد ان تتكرر اخطاء عيد الفطر".

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