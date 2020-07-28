أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي الأسبوع المقبل

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية خلال الإسبوع المقبل لمناسبة عيد الأضحى المبارك، تزامنا مع إرتفاع درجات الحرارة في البلاد التي تعدت حاجز الخمسين درجة مئوية.

وأشارت أمانة مجلس الوزراء في بيان الى إن "تعطيل الدوام سيكون بالتوافق مع العطلة التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية {مكافحة جائحة فيروس كورونا}، التي تبدأ من يوم الخميس القادم 30/تموز الجاري ولغاية 8/8/2020".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قررت فرض حظر التجوال الشامل في أيام عيد الأضحى المبارك ، على أن يعاد النظر بالحظر بعد عطلة العيد، فيما ألزمت المواطنين بضرورة إتباع الإجراءات الوقائية كافة.