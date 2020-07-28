النزاهة تحبط محاولة تمرير معاملة تعويض وتقاعد لأحد إرهابيي داعش

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة لتمرير معاملة لصرف مبلغ تعويض وراتب تقاعدي لأحد عناصر تنظيم "داعش"، وضبط الأوليات الخاصة بالمعاملة في المؤسسات المعنية.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار تمكنت من تنفيذ عملية ضبط للأوليات الخاصة بمعاملة تعويض وصرف راتب تقاعدي لأحد عناصر داعش الإرهابي"، مشيرةً إلى "تتبع المكتب للأوليات الخاصة بالمعاملة في لجنة التعويضات ومديرية شهداء وهيئة التقاعد الوطنية – فرع الأنبار".

وتابعت، أن "التحريات التي أجراها المكتب قادت إلى إنجاز معاملة صرف الراتب التقاعدي ومبلغ التعويض الخاصة بالعنصر الإرهابي، رغم كونه ألْقي القبض عليه من قبل مديرية إجرام الأنبار في إقليم كردستان، فضلا عن تسجيل اعترافه علانية عبر برنامج في إحدى القنوات التلفزيونية بالانتماء إلى فلول داعش الإرهابي".

وأشارت الدائرة، إلى "تنظيم المكتب محضر ضبط أصولي بالمبرزات والأوليات وعرضها رفقة الأوراق التحقيقية الأولية على قاضي التحقيق المختص؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيـة اللازمة".