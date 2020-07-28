التربية تتخذ قرراً يخص تلاميذ المراحل الاربعة الاولى للدراسة الابتدائية

اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن اتخاذها قرار يخص تلاميذ المراحل الاربعة الاولى للدراسة الابتدائية.

وقالت الوزارة في بيان ان "هيئة الرأي التي يرأسها وزير التربية علي حميد مخلف، ناقشت ضمن جدول اعمالها في جلستها الدورية، قرارات عدة ومنها المتعلقة بخصوص الصفوف الأربعة للمرحلة الابتدائية"، مبينة انه "تم التصويت بالاجماع على اضافة (خمسة) درجات للمواد الدراسية التي لم يحصلوا فيها على درجة النجاح الصغرى في نصف السنة".

واضافت انه "تم التصويت ايضا على معالجة المواد التي لم يتمكن تلاميذ محافظات (الفرات الاوسط والجنوب) من ادائها خلال فترة الامتحانات، من خلال جمع المواد الدراسية التي امتحن بها التلاميذ في امتحان نصف السنة مقسوماً على عدد المواد الممتحن فيها يساوي معدل الوسط الحسابي"،

مشيرة الى ان "درجة المعدل الحاصل عليها التلميذ تكون عوضاً عن المواد الدراسية التي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا".