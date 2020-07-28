رئيس كتلة بيارق الخير: البرلمان لم يطلع على أي بند بخصوص الحوار مع واشنطن

أكد رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، الثلاثاء، أن مجلس النواب ليس لديه اطلاع على حيثيات الحوار العراقي مع واشنطن حتى الان.

وقال الخالدي إن “أعضاء مجلس النواب لم يصلهم أي شيء حتى الان فيما يخص بنود الحوار العراقي الأمريكي وليس لديهم علم بها”.

وأضاف، أن “الاتفاقيات الاستراتيجية يجب ان يصوت عليها في البرلمان ويصادق عليها”، مؤكدا أنه “لم يتم عرض اي طلب على أعضاء مجلس النواب لأي اتفاقية أو الحوار العراقي الأمريكي”.

و دعا عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى كشف أسباب تاجيل زيارته الى واشنطن بشان المفاوضات الإستراتيجية، مبينا ان الحكومة غير مهتمة بتفاصيل المفاوضات.