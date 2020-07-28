الأمن الوطني يلقي القبض على خمسة دواعش في نينوى

اعلن جهاز الامن الوطني، الثلاثاء، عن القاء القبض على خمسة دواعش في محافظة نينوى.

وذكر الجهاز في بيان انه "بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من القاء القبض على خمسة ارهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (1/4 ارهاب) كونهم ينتمون الى عصابات داعش الاجرامية ضمن قاطع ولاية نينوى ويعملون فيما يسمى ديوان الجند بصفة مقاتلين".

واضاف انه "جرى تدوين افاداتهم اصولياً واعترفوا صراحة بمقاومة القوات الامنية خلال عمليات التحرير، وقد تم عرضهم على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".