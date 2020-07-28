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ديالى.. تظاهرة وسط بعقوبة لاقالة مدير الكهرباء في المحافظة


خرجت تظاهرة سلمية وسط بعقوبة مركز محافظة ديالى، الثلاثاء، رافعة 4 مطالب ابرزها اقالة مدير كهرباء المحافظة.

ونقل مصدر صحفي عن احد المتظاهرين إن” العشرات من مختلف اهالي بعقوبة واطرافها خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى دائرة كهرباء ديالى في شارع الطابو للمطالبة باقالة مدير الكهرباء طارق الخزرجي والغاء خط الطوارى عن منازل المسؤولين وضمان حقوق اهالي ديالى في حصة ثابنة من انتاج محطة المنصورية الغازية وخفض الجباية”.

واضاف، ان “المطالب مشروعة وجاءت من خلال حراك شعبي على مواقع التواصل اجتماعي مؤكدا بان التظاهرة في ازدياد وستشهد تقديم طلبات رسمية للجهات الحكومية من اجل الاستجابة لها”.

وتشهد ديالى انهيارا في ملف الكهرباء منذ اسابيع ما خلق موجة غضب شعبية كبيرة.

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ديالى.. تظاهرة وسط بعقوبة لاقالة مدير الكهرباء في المحافظة
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