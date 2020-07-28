العراق يسجل 2747 اصابة بكورونا وشفاء 3918 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن تسجيل 2747 اصابة جديدة بفيروس كورونا و3918 حالة شفاء.
وذكرت الوزارة في بيان انه "تم فحص ( 16922) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 946761 )".
وأضافت أنه "تم تسجيل هذا اليوم، ( 3918) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 546
بغداد / الكرخ 248
مدينة الطب 112
النجف الأشرف 93
السليمانية 1636
أربيل 69
دهوك 16
كربلاء 159
كركوك 145
ديالى 66
واسط 61
البصرة 164
ميسان 90
بابل 186
الديوانية 65
ذي قار 88
الأنبار 16
نينوى 32
صلاح الدين 126
وأوضحت الوزارة، أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 2747 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 347
بغداد الكرخ 549
مدينة الطب 66
النجف 63
السليمانية 77
أربيل 93
دهوك 15
كربلاء 195
كركوك 143
ديالى 101
واسط 160
البصرة 234
ميسان 52
بابل 161
الديوانية 93
ذي قار 108
الأنبار 49
المثنى 116
نينوى 70
صلاح الدين 55
وأشارت إلى أن " الوفيات بلغت 77 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 11
بغداد الكرخ 3
مدينة الطب 4
النجف 1
السليمانية 4
أربيل 1
كربلاء 4
كركوك 8
ديالى 1
واسط 2
البصرة 5
ميسان 1
بابل 13
الديوانية 3
ذي قار 7
الأنبار 1
المثنى 3
نينوى 1
صلاح الدين 4
وبينت الوزارة، أن "مجموع الشفاء بلغ 81062 ( نسبة الشفاء 70.3%)، ومجموع الإصابات 115332، والراقدين الكلي 29735، والراقدين في العناية المركزة 481، أما مجموع الوفيات بلغت 4535 ".
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