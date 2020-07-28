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الصحة: نتوقع العودة للحظر الجزئي


رجحت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، العودة لتطبيق الحظر الجزئي بعد عطلة عيد الأضحى، وذلك لاستمرار خطورة فيروس كورونا والاعداد غير القليلة للاصابات.

وقال مدير الصحة العامة بوزارة الصحة رياض عبد الامير الحلفي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان "رفع الحظر الكلي يعتمد على الوضع الوبائي اليومي"،

مؤكدا أن "الوضع في البلاد تحت السيطرة والوزارة قادرة على استيعاب معدل الاصابات الحالي، وحتى إذا انخفضت اعداد فإن هذا لا يعني تجاوز مرحلة الخطر، لأن الوباء موجود في كل مكان".

واضاف أن "قرار اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة اكد على الاستمرار بالحظر الجزئي واستمرار دوام الموظفين جزئيا بعد الحظر الشامل خلال ايام العيد"، مشددا على "رفض اية توصيات تأتي برفع الحظر لخطورة انتشار الوباء، ".

وطالب بـ"الالتزام بالحظر الشامل المفروض خلال ايام العيد والابتعاد عن النشاطات الاجتماعية وخصوصا في المناطق الشعبية، وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى".

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