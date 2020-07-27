الامن النيابية: اوامر استخدام القوة النارية ضد المتظاهرين جاءت من جهات عليا

بين عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، ان اوامر استخدام القوة ضد المتظاهرين جاءت من جهات عليا، لافتا الى ان حكومة الكاظمي تعدت على المتظاهرين رغم سلميتهم.

وقال الزيادي في تصريح متلفز ان “رد فعل حكومة الكاظمي تجاه المتظاهرين كان مفاجئاً وقاسيا جدا، حيث تعدت على المتظاهرين رغم سلميتهم”.

واضاف ان “القطعات الماسكة للتحرير تلقت اوامر بالاعتداء على المتظاهرين، وهذه الاوامر باستخدام القوة النارية جاءت من جهات عليا”.

وبين ان “اعتداء الامس سيسجل ضد مجهول كالعادة”، لافتا الى ان “من فتح النار على المتظاهرين يجب ان يعاقب، خاصة ان “القطعات لاتستطيع فتح النار على المتظاهرين بدون امر”.