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الصحة النيابية: فرض الحظر الشامل سيجنب العراق “كارثة صحية” خلال العيد


اكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب جواد الموسوي، الاحد، بان فرض حظر التجوال الشامل خلال عيد الاضحى جاء لمنع كارثة صحية في البلاد.

وقال الموسوي في حديث صحفي ان “فرض حظر التجوال الشامل خلال عيد الاضحى المبارك خيار لابديل عنه لتفادي كارثة صحية تتمثل بارتفاع الاصابات بفيروس كورونا الى معدلات عالية جدا”، مبينا ان “العيد سيؤدي الى حركة وعزائم واختلاط سكاني يهدد بارتفاع معدلات الاصابة بشكل كبير”.

واضاف، ان “فرض حظر التجوال الشامل خلال عيد الاضحى والذي سيكون اكثر من اسبوع جاء للمصلحة العامة في المحافظة على ارواح الناس من تفشي الاصابات”.

وكانت الحكومة قد قررت فرض حظر التجوال الشامل خلال عيد الاضحى ابتداء من يوم الخميس القادم

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