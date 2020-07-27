كردستان.. ارتفاع كبير بحالات الشفاء وانخفاض للوفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، تعافي 1721 مصابا من فيروس كورونا مع انخفاض في اعداد الاصابات التي بلغت 185 مقابل خمس وفيات بسب المرض.

وجاء في البيان رقم 153 للوزارة عن مجمل نشاطات الوزارة في مواجهة فيروس كورونا COVID-19المستجد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، انها حجرت شخصا واحدا جديدا ليضاف الى 1055 شخصا في 21 مكانا مختلفا، من بينهم 347 من السليمانية و708 من دهوك.

واضاف البيان ان الوزارة اجرت 2278 فحصا جديدا من بينها 861 فحصا في اربيل و411 من السليمانية و206 من كرميان و53 من رابرين و735 من دهوك و21 من حلبجة، لافتا الى ان النتائج اظهرت اصابة 185 شخصا جديدا من بينهم 93 من اربيل و32 من السليمانية و32 من كرميان و8 من رابرين و15 من دهوك و5 من حلبجة.

وأشار البيان إلى أن "1721 شخصاً اكتسبوا الشفاء التام خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية من بينهم 69 مصابا من اربيل و1577 من السليمانية (خلال الاسبوعين الماضيين) و28 من كرميان و21 من رابرين و16 من دهوك و10 من حلبجة".

ولفت البيان إلى أن " 5 اشخاص توفوا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية من بينهم 1 من اربيل و3 من السليمانية و1 من كرميان".