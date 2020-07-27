نائب: بنود الحوار العراقي الأمريكي مبهمة والبرلمان لم يطلع عليها

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم، الاثنين، أن بنود الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية مبهمة، فيما بين أن مجلس النواب لم يطلع على بنود الحوار حتى الآن.

وقال كريم في تصريح صحفي، إن “أعضاء مجلس النواب لا يمتلكون اي معلومات كافية عن بنود الحوار القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية”، لافتا إلى إن “الوفد الذي شكل للحوار لم يضع أي نقاط أساسية للحوار، بل ذهب لاستماع شروط واشنطن”.

وأضاف أن “الحوار مع أمريكا مبهم ولم توضح ملامحه رغم وصوله إلى الجولة الثانية من الحوار”، مبينا أن “الحكومة عليها أن تقدم جميع تفاصيل الحوار لمجلس النواب وان تضع فقرة إخراج القوات الأجنبية على رأس الشروط التي ستناقشها”.

وكشف النائب المستقل باسم خزعل، اليوم الاثنين، عن تراجع بعض الكتل السياسية ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن موقفهم تجاه إخراج القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الأمريكية.

وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي قد أكد ، اليوم الاثنين، أن قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية لن يلغى ، فيما بين أن الحكومة ملزمة بتطبيقه.