قائد شرطة الانبار تأمين الطريق الدولي السريع مع ثلاث دول مجاورة

أعلن قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، الاثنين، تأمين الطريق الدولي السريع بالكامل امام حركة العجلات .

وقال كسار إن “قيادة شرطة الانبار عززت انتشار قوات حماية الطرق الخارجية على طول الطريق الدولي السريع الذي يربط بغداد بالمنافذ الحدودية الثلاثة مع الاردن والسعودية وسوريا “.

وأضاف، أن “القوات الامنية من الشرطة وقيادة عمليات الانبار امنت نحو 5 كم على جانبي الطريق الدولي السريع”، مشيرا الى ان “ القوات الأمنية تسعى الى تأمين الطريق بشكل كامل للحيلولة دون وقوع اي خرق امني”.