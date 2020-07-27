النزاهة: استقدام مدير عام صحة نينوى لمخالفته ضوابط خلية جائحة كورونا

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، عن إصدار قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى أمر استقدام بحق المدير العام لصحة المحافظة لـ"مخالفته" ضوابط خلية أزمة جائحة كورونا.

وقالت الدائرة في بيان إن "ملاكات مديرية تحقيق الهيئة في المحافظة، نفذت عملية ضبط بموجب مذكرة قضائية لـ(12) طبلة لمحجوزين ووافدين من خارج المحافظة تم إخراجهم من الحجر دون إجراء الفحص المختبري، وحجزهم مدة (14) يوما خلافا لضوابط ومقررات خلية الأزمة المركزيـة الخاصة بجائحة كورونا".

وأشارت الدائرة، إلى "تنظيم المديرية محضر ضبط أصولي بالمبرزات، وعرضه على قاضي التحقيق المختص الذي أصدر أمر الاستقدام؛ استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وفي سياق منفصل، ذكرت الدائرة أن مديرية تحقيق هيئة النزاهة في نينوى "ضبطت موظفاً في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية – الهيئة الغربية فرع المحافظة، متلبسا باستحصال مبالغ مالية لمصلحته الشخصية من المواطنين أكثر من السعر الرسمي مقابل تزويدهم بالوقود"،

لافتةً إلى "عرض المتهم على قاضي التحقيق المختص صحبة الأموال المضبوطة بحوزته، إذ قرر القاضي توقيفه وفق أحكام المادة (315) عقوبات".