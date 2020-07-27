الفتح يدعو الحكومة لاتخاذ خطوات "عاجلة" إزاء أزمة الكهرباء ومنح صلاحيات للمحافظات

دعا تحالف الفتح، الاثنين، الحكومة إلى اتخاذ خطوات "عاجلة" لمعالجة أزمة الكهرباء، ومنح مزيد من الصلاحيات إلى المحافظات من أجل إيجاد حلول ناجعة للأزمة.

وقال التحالف في بيان "تزداد معاناة أبناء الشعب العراقي هذه الأيام التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بدرجات الحرارة وخصوصاً في مناطق الوسط والجنوب بسبب تردي واقع الكهرباء واستمرار الانقطاعات المستمرة التي تمتد إلى ساعات طويلة".

وأضاف، أننا "نلاحظ عدم وجود أي جهد حكومي هذا العام لتخفيف حدة الأزمة على المواطن العراقي عندما يتم مقارنة ذلك بإجراءات الصيف الماضي من منح الصلاحيات إلى المدراء العامين وتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق (الجنوب، الوسط، شمال) بالإضافة إلى دعم مالي وتجنيد كل الإمكانيات الحكومية، بينما نرى إن إجراءات هذا الصيف كرست المركزية من خلال سحب الصلاحيات من الوزارة وعدم المتابعة الجدية لهذا الملف المهم وخصوصاً في هذه الأوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة بمستويات عالية".

واختتم تحالف الفتح بيانه بالقول "إننا نطالب الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين وإعطاء مزيد من الصلاحيات إلى المحافظات من أجل إيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة".