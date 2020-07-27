المتحدث باسم القائد العام: الكاظمي يوجه بفتح تحقيق فوري ودقيق بأحداث ساحة التحرير

أعلن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاثنين، عن إصدار الأخير توجيهاً بفتح تحقيق "فوري ودقيق" بالأحداث التي شهدتها ساحة التحرير وسط بغداد ليلة أمس.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن رسول قوله، إن "الكاظمي وجه بفتح تحقيق فوري ودقيق بالأحداث التي جرت في ساحة التحرير وسط بغداد".

وكان عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، أكد في وقت سابق من اليوم الاثنين، "استشهاد" متظاهرين اثنين خلال أحداث ليلة أمس في ساحة الطيران.