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الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية


أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان انه "تم فحص ( 17141) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 929839 )".

وأضافت ان "مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 1927) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 221

بغداد / الكرخ 303

مدينة الطب 100

النجف الأشرف 111

السليمانية 32

أربيل 65

دهوك 3

كربلاء 161

كركوك 85

ديالى 62

واسط 115

البصرة 143

ميسان 45

بابل 167

الديوانية 61

ذي قار 75

الأنبار 15

المثنى 110

نينوى 22

صلاح الدين 31

وأوضحت ان "الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 2553 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 339

بغداد الكرخ 329

مدينة الطب 32

النجف 66

السليمانية 110

أربيل 74

دهوك 13

كربلاء 263

كركوك 132

ديالى 77

واسط 95

البصرة 303

ميسان 83

بابل 170

الديوانية 129

ذي قار 42

الأنبار 20

المثنى 100

نينوى 67

صلاح الدين 109

وأشارت إلى أن "الوفيات 96 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 10

بغداد الكرخ 9

مدينة الطب 2

النجف 4

السليمانية 9

أربيل 8

كربلاء 5

كركوك 8

ديالى 2

واسط 4

البصرة 8

ميسان 1

بابل 8

الديوانية 4

ذي قار 3

المثنى 2

نينوى 7

صلاح الدين 2

وأكدت ان "مجموع الشفاء بلغت 77144 ( نسبة الشفاء 68.5 %)، ومجموع الإصابات 112585، والراقدين الكلي30983، والراقدين في العناية المركزة 415، اما مجموع الوفيات 4458 ".

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