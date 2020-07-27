الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان انه "تم فحص ( 17141) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 929839 )".
وأضافت ان "مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 1927) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 221
بغداد / الكرخ 303
مدينة الطب 100
النجف الأشرف 111
السليمانية 32
أربيل 65
دهوك 3
كربلاء 161
كركوك 85
ديالى 62
واسط 115
البصرة 143
ميسان 45
بابل 167
الديوانية 61
ذي قار 75
الأنبار 15
المثنى 110
نينوى 22
صلاح الدين 31
وأوضحت ان "الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 2553 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 339
بغداد الكرخ 329
مدينة الطب 32
النجف 66
السليمانية 110
أربيل 74
دهوك 13
كربلاء 263
كركوك 132
ديالى 77
واسط 95
البصرة 303
ميسان 83
بابل 170
الديوانية 129
ذي قار 42
الأنبار 20
المثنى 100
نينوى 67
صلاح الدين 109
وأشارت إلى أن "الوفيات 96 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 10
بغداد الكرخ 9
مدينة الطب 2
النجف 4
السليمانية 9
أربيل 8
كربلاء 5
كركوك 8
ديالى 2
واسط 4
البصرة 8
ميسان 1
بابل 8
الديوانية 4
ذي قار 3
المثنى 2
نينوى 7
صلاح الدين 2
وأكدت ان "مجموع الشفاء بلغت 77144 ( نسبة الشفاء 68.5 %)، ومجموع الإصابات 112585، والراقدين الكلي30983، والراقدين في العناية المركزة 415، اما مجموع الوفيات 4458 ".
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