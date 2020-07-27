النائب باسم خزعل : الكاظمي وبعض الكتل تراجعوا عن قرار إخراج الأمريكان

كشف النائب المستقل باسم خزعل، الاثنين، عن تراجع بعض الكتل السياسية ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن موقفهم تجاه إخراج القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الأمريكية.

وقال خزعل إن “الكتل السياسية التي صوتت سابقا على قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد قد تراجعت عن موقفها السابق”، لافتا إلى إن “الكتل السياسية ليس لديها موقف حقيقي وتعمل وفق مصالحها الشخصية فقط”.

وأضاف أن “حكومة الكاظمي غير جادة بالشروع في تنفيذ قرار مجلس النواب السابق بل هي من الداعمين للوجود الأمريكي في العراق”، مبينا أن “الكاظمي يحاول كسب الوقت من الحوار الاستراتيجي كون الكتل السياسية التي دعمت تطالب بإخراج القوات الأمريكية ، وعدم تحركه يعرضه للإقالة والاستبعاد”.